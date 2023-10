La Salonaise Hôtel de Ville Salon-de-Provence, 29 octobre 2023, Salon-de-Provence.

Salon-de-Provence,Bouches-du-Rhône

A vos baskets ! Prenez part à cette manifestation sportive qui sensibilise le public à la lutte contre le cancer du sein. La 12ème édition de cette course solidaire 100% féminine parcourt le centre-ville dans une ambiance festive et conviviale..

2023-10-29 10:00:00 fin : 2023-10-29 12:00:00. .

Hôtel de Ville Place De l’Hôtel de ville

Salon-de-Provence 13657 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



On your sneakers! Take part in this sporting event to raise public awareness of the fight against breast cancer. The 12th edition of this 100% women’s solidarity race runs through the town center in a festive, friendly atmosphere.

¡Ponte las zapatillas! Participe en este acontecimiento deportivo para sensibilizar a la opinión pública sobre la lucha contra el cáncer de mama. La 12ª edición de esta carrera solidaria 100% femenina tendrá lugar en el centro de la ciudad en un ambiente festivo y acogedor.

Auf zu den Turnschuhen! Nehmen Sie an dieser Sportveranstaltung teil, die die Öffentlichkeit für den Kampf gegen den Brustkrebs sensibilisiert. Die 12. Ausgabe dieses solidarischen Laufs, der zu 100 % aus Frauen besteht, führt durch das Stadtzentrum in einer festlichen und geselligen Atmosphäre.

Mise à jour le 2023-09-29 par Office de Tourisme de Salon de Provence