Restitution « Et si nous parlions laïcité, familles à vous la parole ! Hôtel de Ville – Salle Pierre de Roubaix Roubaix, 18 décembre 2023, Roubaix.

Restitution « Et si nous parlions laïcité, familles à vous la parole ! Lundi 18 décembre, 13h30 Hôtel de Ville – Salle Pierre de Roubaix Entrée libre et gratuite

La ville de Roubaix porte le projet intitulé « Et si nous parlions laïcité : familles, à vous la parole ! » mené avec le soutien de la CAF. L’idée motrice de ce projet, impulsé en 2022, est d’offrir un espace de parole, pour aborder le sujet de la laïcité auprès des Roubaisiennes et Roubaisiens. Le projet a donné lieu à une enquête menée par les Voisins malins et à des ateliers débats menés par DEEP France à l’échelle des quartiers.

Une restitution est proposée en ouverture de la “semaine laïcité et valeurs de la République”.

A la veille de la relance d’un nouveau cycle d’ateliers:

Quelles leçons tirer de ces échanges?

Comment ceux-ci nous éclairent-ils sur les travaux que nous avons à mener ensemble sur le principe de laïcité?

Un débat aura lieu au terme de la présentation de l’enquête menée par l’association Voisin malin et de l’apport des ateliers animés par l’association DEEP France.

Une restitution dynamique est proposée par Voisins Malins et Deep France pour pouvoir ensuite utiliser la matière issue de l’enquête et des rencontres citoyennes au sein d’un atelier collaboratif avec les participants.

Hôtel de Ville – Salle Pierre de Roubaix 17 Grand’Place, Roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « planlaicitecitoyennete@ville-roubaix.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-18T13:30:00+01:00 – 2023-12-18T17:00:00+01:00

2023-12-18T13:30:00+01:00 – 2023-12-18T17:00:00+01:00

Laïcité Plan Laïcité

Ville de Roubaix