Visites d'expositions sur le thème de la Laïcité et des valeurs de la République
Hôtel de Ville – Salle Pierre de Roubaix
Roubaix

Roubaix Visites d’expositions sur le thème de la Laïcité et des valeurs de la République Hôtel de Ville – Salle Pierre de Roubaix Roubaix, 18 décembre 2023, Roubaix. Visites d’expositions sur le thème de la Laïcité et des valeurs de la République 18 – 22 décembre Hôtel de Ville – Salle Pierre de Roubaix Entrée libre et gratuite La Ville de Roubaix animera à partir du lundi 18 décembre des visites d’expositions sur le thème de la laïcité et des valeurs de la République.

L’espace expositions sera ouvert du lundi 18 décembre à partir de 14h jusqu’au vendredi 22 décembre sauf le mercredi 20 décembre. Les visites pour les groupes sont sur réservation auprès de l’équipe du plan laïcité et éducation à la citoyenneté. L’espace expositions est composé: De l‘expo-quiz “Laïcité, parlons-en!” de l’association Le Moutard, acquise avec le soutien de la Cité éducative de Roubaix ; De deux expositions du Musée national de l’histoire de l’immigration L’exposition “Juifs et Musulmans, de la France coloniale à nos jours” : L’exposition porte un regard neuf et documenté sur l’histoire des relations entre juifs et musulmans en France, en révélant le rôle essentiel de la France et de l’État dans la transformation de ces relations, tant en Afrique du Nord qu’en France métropolitaine. L’exposition “Sortir des cases, bande dessinée et migrations” : L‘exposition explore la relation historique entre le développement de la bande dessinée et les mouvements migratoires. Nouveau:

La Ville de Roubaix devient partenaire-diffuseur des expositions mobiles du Musée de national de l’histoire de l’immigration: “les expositions mobiles sont des adaptations des expositions temporaires du Musée sous un format léger et adapté à une circulation hors-les-murs. Elles participent à une diffusion large des connaissances sur l’histoire de l’immigration”. Hôtel de Ville – Salle Pierre de Roubaix 17 Grand’Place, Roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « planlaicitecitoyennete@ville-roubaix.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-18T09:00:00+01:00 – 2023-12-18T17:00:00+01:00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
2023-12-18T09:00:00+01:00 – 2023-12-18T17:00:00+01:00
2023-12-22T09:00:00+01:00 – 2023-12-22T17:00:00+01:00

