Roubaix Conférence-débat « Laïcité, éducation et jeunesse » Hôtel de Ville – Salle Pierre de Roubaix Roubaix, 15 décembre 2023, Roubaix. Conférence-débat « Laïcité, éducation et jeunesse » Vendredi 15 décembre, 18h00 Hôtel de Ville – Salle Pierre de Roubaix Entrée libre et gratuite Conférence-débat, en partenariat avec la ville de Roubaix : “Laïcité, éducation et jeunesse” le 15 décembre 2023 à 18h : accueil à partir de 17h30,Hôtel de ville de Roubaix, salle Pierre de Roubaix. En présence d’ Eddy Khaldy, président des délégués départementaux de l’Education nationale.

Eddy Khaldy est enseignant et a publié de nombreux articles sur la laïcité et l’enseignement, sujets sur lesquels il travaille depuis vingt-cinq ans.

Président national des délégués départementaux de l’Éducation Nationale, ses travaux portent sur le rapport des jeunes au principe de laïcité.

Il est l'auteur en particulier de ABC de la Laïcité, ABC de la Laïcité pour les jeunes.

2023-12-15T18:00:00+01:00 – 2023-12-15T20:00:00+01:00

