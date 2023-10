Fresque de l’Economie Circulaire Hôtel de Ville – Salle Pierre de Roubaix Roubaix, 18 novembre 2023, Roubaix.

Fresque de l’Economie Circulaire Samedi 18 novembre, 09h00 Hôtel de Ville – Salle Pierre de Roubaix Tarif Libre et conscient avec un minimum de 5€

Participer à un atelier de La fresque de l’Économie circulaire pour mieux comprendre les enjeux liés à l’utilisation des ressources naturelles

Quelles sont les ressources en tension ? Quels impacts génèrent notre consommation ?

Comment puis-je contribuer dans mon quotidien ? Comment les entreprises peuvent-elles faire évoluer leurs modèles ?

Vous êtes curieux de découvrir les réponses et en savoir plus sur le changement climatique, la perte de biodiversité, l’épuisement des ressources ou encore la pollution générée par les activités humaines et vous avez envie d’agir ? Venez participer à un atelier de la Fresque de l’économie circulaire pour en apprendre plus, et trouvez des pistes d’action concrètes !

A propos de l’atelier

La Fresque de l’Économie Circulaire est un atelier d’intelligence collective, ludique et scientifique, pour saisir les limites de l’économie linéaire et comprendre les opportunités offertes par l’économie circulaire. Inspiré de la Fresque du Climat, cet atelier vous permettra de comprendre les enjeux liés à l’utilisation des ressources et la gestion des déchets ainsi que les impacts induits par les activités humaines. L’atelier dure 3 heures et se déroule par groupe de 6/7 personnes avec 1 animateur.

La Fresque de l’Économie Circulaire s’adresse à tous : grand public, entreprises, collectivités et écoles, quel que soit votre niveau de connaissance. Cet atelier en particulier est destiné au grand public. Si vous souhaitez organiser un atelier pour plusieurs personnes d’une même entreprise merci de nous contacter.

Ce que ca peut vous apporter

Après avoir approfondi les limites du système de production-consommation linéaire, venez découvrir des modèles plus vertueux, économes en ressources naturelles et moins producteurs de déchets qui permettent de « circulariser » notre système !

A propos du lieu

Salle Pierre de Roubaix à la mairie de Roubaix

Hôtel de Ville – Salle Pierre de Roubaix 17 Grand'Place, Roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-18T09:00:00+01:00 – 2023-11-18T12:00:00+01:00

Association de la Fresque de l’Economie Circulaire