Roubaix Réunion d’information Hôtel de Ville – Salle Pierre de Roubaix Roubaix, 8 novembre 2023, Roubaix. Réunion d’information Mercredi 8 novembre, 18h30 Hôtel de Ville – Salle Pierre de Roubaix Présentation de la requalification du cimetière en présence de :

– Margaret Connel, adjointe au maire en charge du cimetière

– Alexandre Garcin, adjoint au maire en charge des espaces publics

– Isabelle Paris, adjointe au maire en charge de la gestion de la relation usagers et des espaces verts Hôtel de Ville – Salle Pierre de Roubaix 17 Grand’Place, Roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-08T18:30:00+01:00 – 2023-11-08T20:00:00+01:00

Détails Catégories d'Évènement: Nord, Roubaix Autres Lieu Hôtel de Ville - Salle Pierre de Roubaix Adresse 17 Grand'Place, Roubaix Ville Roubaix

