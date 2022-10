Réunion de Concertation sur le Plan de Mobilité de Roubaix Hôtel de Ville – Salle Pierre de Roubaix Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Réunion de Concertation sur le Plan de Mobilité de Roubaix Hôtel de Ville – Salle Pierre de Roubaix, 15 octobre 2022, Roubaix. Réunion de Concertation sur le Plan de Mobilité de Roubaix Samedi 15 octobre, 09h00 Hôtel de Ville – Salle Pierre de Roubaix Réunion de Concertation sur le Plan de Mobilité de Roubaix 2035 Hôtel de Ville – Salle Pierre de Roubaix 17 Grand’Place, Roubaix Centre Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France Comment nous déplacerons-nous en 2035 à Roubaix et sur la Métropole?

A pied, en vélo, en voiture, en tramway ou… en motinette?

D’ailleurs, y aura-t-il encore des voitures?

Dans un contexte de tension sur les énergies, de changement climatique et d’évolution des mobilités, venez participer à la réunion de concertation sur le Plan de Mobilité de Roubaix

