Le jardin face au réchauffement climatique Hôtel de Ville – Salle Montgolfier, 3 juin 2023, Versailles.

Les saisons se décalent, le climat change, ce qui nous amène à faire évoluer nos modes de jardinage : prendre soin du sol, adapter les époques de plantation, d’entretien et de récolte…

Mais cela ne suffira pas. Il va falloir ensuite adapter la gamme de végétaux et mettre en œuvre des techniques pour économiser l’eau, la collecter et la stocker.

Paysagiste concepteur et rédacteur en chef adjoint du magazine Rustica, Pierre Nessmann partagera ses constats, son expertise et ses conseils pour repenser, adapter et aménager notre jardin à l’évolution du climat.

Hôtel de Ville – Salle Montgolfier 4 Avenue de Paris, Versailles, France

2023-06-03T14:00:00+02:00 – 2023-06-03T16:00:00+02:00

