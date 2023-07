Conférence-signature de Sébastien Laffage-Cosnier Hôtel de ville – Salle Henry Darien Vanves, 16 septembre 2023, Vanves.

Conférence-signature de Sébastien Laffage-Cosnier Samedi 16 septembre, 16h00 Hôtel de ville – Salle Henry Darien Entrée libre

A l’occasion du 70e anniversaire de la première classe de neige de l’école publique partie de Vanves en 1953 sous l’impulsion du docteur Fourestier, Sébastien Laffage-Cosnier, maître de conférences HDR à l’université de Franche-Comté, directeur adjoint du laboratoire C3S « Culture, Sport, Santé, Société » et président de l’Association francophone pour la recherche sur les activités physiques et sportives présentera son livre L’Ecole rêvée. Le Dr Max Fourestier et la Ville de Vanves, promoteurs du sport et de la nature à l’école (1950-1973) récemment paru aux Presses Universitaires de Limoges.

Hôtel de ville – Salle Henry Darien 23 rue Mary-Besseyre 92170 Vanves

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T16:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

Archives municipales de Vanves. Photo Jean Barnier