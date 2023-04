Exposition La Voix des Yézidis Hôtel de Ville – Salle du Scriptorium, 1 avril 2023, Caen .

Caen ,Calvados ,

Exposition La Voix des Yézidis

Esplanade Jean-Marie Louvel Hôtel de Ville – Salle du Scriptorium Caen Calvados Hôtel de Ville – Salle du Scriptorium Esplanade Jean-Marie Louvel

2023-04-01 08:00:00 08:00:00 – 2023-05-04 18:00:00 18:00:00

Hôtel de Ville – Salle du Scriptorium Esplanade Jean-Marie Louvel

Caen

Calvados

.

Minorité kurde persécutée par Daesh, les Yézidis sont pourchassés, assassinés, réduits en esclavage ou déplacés dans des camps de réfugiés. Fruit de 5 ans d’enquête, l’exposition interactive « La Voix des Yézidis » invite à la rencontre de 15 filles et garçons rescapés.

Maher, Mazan, Jamila, Leilha, Amin, Suhat… Leurs témoignages sont glaçants. Ils dévoilent l’enfer que ces Yézidis, âgés de 12 à 19 ans, ont vécu sous le joug de Daesh, enlevés, convertis de force à l’islam puis réduits à l’esclavage sexuel ou formés à devenir des djihadistes.

Organisée par l’association Yahad – In Unum, fondée par le père Patrick Desbois, l’exposition confronte le visiteur aux regards de ces rescapés et à leurs paroles. Leurs portraits grand format, en couleur, saisis par la photographe Emmanuelle Foussat dans un camp de réfugiés en Irak, se divisent en une partie de lumière, de vie, et une moitié d’ombre, symbolisant la part de leurs personnalités qui leur a été arrachée.

« Les Daesh m’ont tout pris, mon père, ma mère, mon enfance, ma maison, ma fierté : je suis une morte-vivante ». Extrait du témoignage de Maha, 17 ans.

Du lundi au vendredi de 8h à 18h. Week-ends et jours fériés, de 9h30 à 13h et de 14h à 18h.

Pour en savoir plus sur l’ONG Back to Life,vous pouvez consulter le site internet Home — BACK TO LIFE (yiu.ngo)

Minorité kurde persécutée par Daesh, les Yézidis sont pourchassés, assassinés, réduits en esclavage ou déplacés dans des camps de réfugiés. Fruit de 5 ans d’enquête, l’exposition interactive « La Voix des Yézidis » invite à la rencontre de 15 filles et garçons rescapés.

Maher, Mazan, Jamila, Leilha, Amin, Suhat… Leurs témoignages sont glaçants. Ils dévoilent l’enfer que ces Yézidis, âgés de 12 à 19 ans, ont vécu sous le joug de Daesh, enlevés, convertis de force à l’islam puis réduits à l’esclavage sexuel ou formés à devenir des djihadistes.

Organisée par l’association Yahad – In Unum, fondée par le père Patrick Desbois, l’exposition confronte le visiteur aux regards de ces rescapés et à leurs paroles. Leurs portraits grand format, en couleur, saisis par la photographe Emmanuelle Foussat dans un camp de réfugiés en Irak, se divisent en une partie de lumière, de vie, et une moitié d’ombre, symbolisant la part de leurs personnalités qui leur a été arrachée.

« Les Daesh m’ont tout pris, mon père, ma mère, mon enfance, ma maison, ma fierté : je suis une morte-vivante ». Extrait du témoignage de Maha, 17 ans.

Du lundi au vendredi de 8h à 18h. Week-ends et jours fériés, de 9h30 à 13h et de 14h à 18h.

Pour en savoir plus sur l’ONG Back to Life,vous pouvez consulter le site internet Home — BACK TO LIFE (yiu.ngo)

contact@caen.fr https://caen.fr/abbaye-aux-hommes

Hôtel de Ville – Salle du Scriptorium Esplanade Jean-Marie Louvel Caen

dernière mise à jour : 2023-03-28 par