J’ai intégré le défi familles zéro déchet en 2021 et j’ai appris à faire tous mes produits ménagers moi-même ! Je fais un geste pour la planète tout en faisant des économies et en préservant ma santé Hôtel de ville – salle du Conseil Municipal mairie roubaix Centre Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France Comme Faïza, rejoignez les 3000 familles zéro déchet !

Le défi zéro déchet, ce sont des moments d’échanges conviviaux et plus de 300 ateliers gratuits sur l’année pour vous accompagner et vous apprendre à : Faire vos produits ménagers (lessive, nettoyant surface, produit vaisselle…)

Fabriquer votre shampoing solide Coudre vos lingettes démaquillantes

Réparer le petit électroménager

Faire de la cuisine anti-gaspi … Réunion d’information, samedi 25 février à 10h, salle du Conseil municipal, Hôtel de Ville de Roubaix

