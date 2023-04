« L’aventure de vieillir » avec Marie de Hennezel Hôtel-de-ville, Salle d’honneur Arles Catégories d’Évènement: Arles

Bouches-du-Rhône « L’aventure de vieillir » avec Marie de Hennezel Hôtel-de-ville, Salle d’honneur, 12 mai 2023, Arles. « L’aventure de vieillir » avec Marie de Hennezel Vendredi 12 mai, 19h00 Hôtel-de-ville, Salle d’honneur Entrée libre L’association Béguinage Solidaire vous invite à venir écouter Marie de Hennezel nous parler de l’aventure de vieillir. Ce titre provocateur dans cette période où la vieillesse est vue comme un échec nous invite à regarder différemment ce temps de la vie et surtout les personnes concernées. C’est le projet proposé par notre mouvement associatif qui ouvrira un Béguinage Solidaire à Arles en 2025.

Son parcours exceptionnel est enraciné dans les expériences d’accompagnement des personnes en fin de vie mais aussi des malades et des personnes en souffrance. Psychologue, psychanalyste, elle a déjà écrit 19 ouvrages dont certains ont un rayonnement international comme « La chaleur du cœur empêche nos corps de rouiller ». Son témoignage est d’abord une leçon de vie apprise des personnes qu’elle a accompagnées. Hôtel-de-ville, Salle d’honneur Place de la République, 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 49 36 36 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-12T19:00:00+02:00 – 2023-05-12T20:00:00+02:00

2023-05-12T19:00:00+02:00 – 2023-05-12T20:00:00+02:00 Conférence béguinage Béguinage Solidaire Détails Catégories d’Évènement: Arles, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Hôtel-de-ville, Salle d'honneur Adresse Place de la République, 13200 Arles Ville Arles Departement Bouches-du-Rhône Age min 18 Age max 99 Lieu Ville Hôtel-de-ville, Salle d'honneur Arles

Hôtel-de-ville, Salle d'honneur Arles Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arles/

« L’aventure de vieillir » avec Marie de Hennezel Hôtel-de-ville, Salle d’honneur 2023-05-12 was last modified: by « L’aventure de vieillir » avec Marie de Hennezel Hôtel-de-ville, Salle d’honneur Hôtel-de-ville, Salle d'honneur 12 mai 2023 Arles hotel de ville Salle d'honneur Arles

Arles Bouches-du-Rhône