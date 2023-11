Quand le Rhône déborde Hôtel-de-ville, Salle des Pas Perdus Arles, 25 novembre 2023, Arles.

Quand le Rhône déborde 25 novembre – 8 décembre Hôtel-de-ville, Salle des Pas Perdus

L’exposition « Quand le Rhône déborde : 20 ans après les inondations de 2003 » voyage sur le territoire.

Conçue et réalisée en 2023, elle revient sur la chronologie de la dernière crue centennale du Rhône en décembre 2003. Elle décrit comment sont menées la surveillance et les interventions d’urgence en période de crue et pourquoi la culture du risque est essentielle sur un territoire inondable comme le nôtre. Enfin, elle présente les futurs chantiers d’endiguement du Symadrem.

Hôtel-de-ville, Salle des Pas Perdus Place de la République, 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T09:00:00+01:00 – 2023-11-25T18:00:00+01:00

2023-12-08T09:00:00+01:00 – 2023-12-08T18:00:00+01:00