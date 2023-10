Acclimatation.s Hôtel-de-ville, Salle des Pas Perdus Arles, 12 octobre 2023, Arles.

Du 12 au 19 octobre, salle des pas perdus de l’Hôtel de ville d’Arles

Animée par la Maison de l’Architecture et de la ville (MAV) en PACA en lien avec la Ville d’Arles, cette résidence de six semaines réunit plusieurs architectes du patrimoine, paysagistes et urbanistes chargés d’aller à la rencontre de la ville et de ses habitants. Depuis le 12 juin 2023, ils effectuent des mesures, analysent les températures des différents lieux de la ville, testent les matériaux, rencontrent les acteurs du patrimoine comme la population et prolongent les hypothèses des étudiants de l’ENSA de leurs propres cheminements. C’est à l’occasion des Journées Nationales de l’Architecture qu’ils dévoilent, à Arles, leurs conclusions.

Hôtel-de-ville, Salle des Pas Perdus Place de la République, 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

