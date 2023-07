Prix du photojournalisme du club de la presse de Marseille-Provence Hôtel-de-ville, Salle des Pas Perdus Arles, 3 juillet 2023, Arles.

Prix du photojournalisme du club de la presse de Marseille-Provence 3 juillet – 15 août Hôtel-de-ville, Salle des Pas Perdus entrée libre

Le Club de la presse de Marseille investit pour la troisième année consécutive la salle des Pas Perdus de l’hôtel de Ville d’Arles pour une exposition qui met à l’honneur des photograhies publiées et réalisées en 2022, lors d’un reportage sur le territoire de la Provende et des Alpes.

Patrick Gherdoussi et Sébastien Leban sont les deux photographes lauréats de cette édition.

À travers ce prix et l’exposition associée, le Club de la Presse de Marseille Provence Alpes du Sud valorise et récompense une profession en souffrance : la photographie de presse.

Hôtel-de-ville, Salle des Pas Perdus Place de la République, 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-03T07:30:00+02:00 – 2023-07-03T19:30:00+02:00

2023-08-15T07:30:00+02:00 – 2023-08-15T19:30:00+02:00

exposition photographie

Patrick Gherdoussi (un des deux lauréats du prix du photojournalisme de presse Marseille Provence Alpes du Sud)