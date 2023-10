ATELIER LOMBRICOMPOSTAGE Hôtel de Ville, Salle Clément Ader Versailles, 22 novembre 2023, Versailles.

ATELIER LOMBRICOMPOSTAGE Mercredi 22 novembre, 18h00 Hôtel de Ville, Salle Clément Ader Être muni de son propre lombricompost ou d’un échantillon. Gratuit sur inscription.

Lors de cet atelier pratique de perfectionnement au lombricompostage, chacun transmet son analyse et ses préconisations d’amélioration aux autres participants. Un lombricomposteur en fonctionnement sera présent pour montrer les bons gestes, et si possible une récolte de lombricompost.

Hôtel de Ville, Salle Clément Ader 4 avenue de Paris, 78000 Versailles Versailles 78000 Yvelines Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-22T18:00:00+01:00 – 2023-11-22T19:00:00+01:00

