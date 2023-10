Marché de Noël à Sainte Ménehould hôtel de ville Sainte-Menehould Catégories d’Évènement: Marne

Sainte-Menehould Marché de Noël à Sainte Ménehould hôtel de ville Sainte-Menehould, 2 décembre 2023, Sainte-Menehould. Sainte-Menehould,Marne Marché de Noël dans l’hôtel de ville de Sainte Ménehould. exposants, animations pour les enfants: conteuse, maquillage, expo lego, spectacle, manège. musique.

soirée pull moche.

2023-12-02 fin : 2023-12-03 . .

hôtel de ville place du Général Leclerc

Sainte-Menehould 51800 Marne Grand Est



Christmas market in Sainte Ménehould town hall. exhibitors, children’s entertainment: storyteller, face painting, lego exhibition, show, merry-go-round. music.

ugly sweater evening Mercado de Navidad en el ayuntamiento de Sainte Ménehould. expositores, animaciones para niños: cuentacuentos, pintura de caras, exposición de lego, espectáculo, tiovivo. música.

noche de los jerseys feos Weihnachtsmarkt im Rathaus von Sainte Ménehould. Aussteller, Animationen für Kinder: Märchenerzählerin, Schminken, Legoausstellung, Show, Karussell, Musik.

