Chalet du Père-Noël Hôtel de ville Saint-Paul-Trois-Châteaux, 16 décembre 2023, Saint-Paul-Trois-Châteaux.

Saint-Paul-Trois-Châteaux,Drôme

Profitez de la présence du Père Noël dans son chalet place Castellane pour réaliser des photos gratuites de vos enfants à ses côtés..

2023-12-16 11:00:00 fin : 2023-12-17 18:00:00. .

Hôtel de ville Place Castellane

Saint-Paul-Trois-Châteaux 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Take advantage of Santa’s presence in his chalet on Place Castellane to take free photos of your children with him.

Aproveche la presencia de Papá Noel en su chalé de la plaza Castellane para hacer fotos gratuitas de sus hijos con él.

Nutzen Sie die Anwesenheit des Weihnachtsmanns in seiner Hütte am Place Castellane, um kostenlose Fotos von Ihren Kindern an seiner Seite zu machen.

Mise à jour le 2023-11-16 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence