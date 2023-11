Patinoire & Taverne de la Mère Noël Hôtel de ville Saint-Paul-Trois-Châteaux, 16 décembre 2023, Saint-Paul-Trois-Châteaux.

Saint-Paul-Trois-Châteaux,Drôme

La patinoire permettra aux petits comme aux grands de découvrir ou de redécouvrir les plaisirs de la glisse !.

2023-12-16 17:00:00 fin : 2023-01-06 18:30:00. EUR.

Hôtel de ville Place Castellane

Saint-Paul-Trois-Châteaux 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The skating rink will allow young and old alike to discover or rediscover the pleasures of sliding!

La pista de hielo brindará a grandes y pequeños la oportunidad de descubrir o redescubrir los placeres del deslizamiento

Auf der Eisbahn können Groß und Klein die Freuden des Schlittschuhlaufens entdecken oder wiederentdecken!

Mise à jour le 2023-11-16 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence