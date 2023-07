Jeu de piste à la découverte du patrimoine sportif ! Hôtel de Ville Saint-Ouen-sur-Seine, 17 septembre 2023, Saint-Ouen-sur-Seine.

Jeu de piste à la découverte du patrimoine sportif ! Dimanche 17 septembre, 10h00 Hôtel de Ville Inscription recommandée

Suivez Salomé, coach sportif pour les Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 sur le territoire de Plaine Commune. Notre coach a perdu son objet fétiche dans l’un des sites d’entrainement du territoire. Heureusement, elle a pris l’habitude de noter l’ensemble de ses activités au sein de son cahier de coaching. Elle vous le confie afin que vous puissiez retracer son parcours et retrouver son porte bonheur ! Questions, énigmes et défis à résoudre sur votre route à l’aide de votre sens de l’observation et des rencontres avec associations ou structures culturelles ou sportives. A vous de jouer !

Un tirage au sort parmi les participants permettra de gagner des nombreux lots, notamment des billets gratuits pour des musées et sites patrimoniaux !

Pour les familles : Vous êtes en famille ou avec des enfants ? On vous conseille le « circuit familles » : un parcours adaptés aux enfants d’une heure et demi environ. Un livret jeu vous sera remis au point de départ sur le parvis de la Mairie de Saint-Ouen.

Projet labellisé Olympiade Culturelle.

Hôtel de Ville 7 place de la République 93406 Saint-Ouen-sur-Seine Saint-Ouen-sur-Seine 93400 Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://exploreparis.com/fr/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.tourisme-plainecommune-paris.com/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

Plaine Commune