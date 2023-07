Visite guidée architecturale Hôtel de Ville Saint-Ouen-sur-Seine, 16 septembre 2023, Saint-Ouen-sur-Seine.

Visite guidée architecturale Samedi 16 septembre, 15h00 Hôtel de Ville

Les bombardements alliés de la fin de la Seconde Guerre mondiale sont particulièrement dévastateurs pour la ville de Saint-Ouen dont 1/3 du patrimoine immobilier est détruit ou endommagé en 1944. Face à l’aggravation d’une crise du logement déjà en cours depuis un siècle, la municipalité communiste de l’époque crée, en 1947, son office public d’habitation à loyer modéré (OPHLM) qui construira ses premiers logements sociaux en coopération avec le Ministère de la Reconstruction et de l’Urbanisme (MRU). Les chantiers sont confiés à des architectes souvent engagés comme Anatole Kopp et Lucien Métrich pour le Vieux Saint-Ouen (1960-1965). En 1966, l’action de l’OPHLM est complétée par la création d’une Société d’économie mixte, baptisée SEMISO, qui va permettre à d’autres architectes de se lancer dans l’aventure de l’habitat collectif.

En 2023, la visite se concentrera sur le quartier du vieux Saint-Ouen et des Docks.

Hôtel de Ville 7 place de la République 93406 Saint-Ouen-sur-Seine Saint-Ouen-sur-Seine 93400 Seine-Saint-Denis Île-de-France

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

