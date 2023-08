Balade commentée de la Coulée Verte Hôtel de ville Saint-Ouen-l’Aumône Saint-Ouen-l’Aumône, 16 septembre 2023, Saint-Ouen-l'Aumône.

Balade commentée de la Coulée Verte Samedi 16 septembre, 14h00 Hôtel de ville Saint-Ouen-l’Aumône Gratuit

Dans le cadre des journées européennes du patrimoine ayant pour thème en 2023, « le patrimoine vivant », la commune organise une rando/balade commentée de la coulée verte par l’office de tourisme et encadrée par l’association la Retraite Sportive. Venez découvrir ou redécouvrir les sentiers paysagers et profitez de cette promenade bucolique.

Découvertes de sites remarquables, tels que l’abbaye de Maubuisson, les étangs de Maubuisson, le bassin Blanche de Castille et bien d’autres, ainsi que des espaces naturels étonnants.

Conseils : bonnes chaussures + adapter votre tenue en fonction de la météo (lunettes de soleil, casquette, tenue confortable). Prévoir eau et collation.

Hôtel de ville Saint-Ouen-l'Aumône 2 place Pierre Mendès France 95310 Saint-Ouen-l'Aumône Saint-Ouen-l'Aumône 95310 Val-d'Oise Île-de-France

Rendez-vous devant l'hôtel de ville. Promenade bucolique avec découvertes de sites remarquables, tels que l'abbaye de Maubuisson, les étangs de Maubuisson, le bassin Blanche de Castille et bien d'autres, ainsi que des espaces naturels étonnants. Parking à proximité de l'hôtel de ville

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00

©Villedesaintouenlaumône