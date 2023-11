BOURSE AUX JOUETS ET DÉCORATIONS DE NOËL Hôtel de Ville Saint-Mihiel, 19 novembre 2023, Saint-Mihiel.

Saint-Mihiel,Meuse

Organisée par l’Association des Familles du Canton de St-Mihiel.

Samedi 18 : Dépôts des articles de 9h à 12h et de 14h à 17h.

Lundi 20 : reprises des invendus de 13h30 à 15h. Tout public

Dimanche 2023-11-19 09:00:00 fin : 2023-11-19 16:00:00. 0 EUR.

Hôtel de Ville Salle capitulaire

Saint-Mihiel 55300 Meuse Grand Est



Organized by the Association des Familles du Canton de St-Mihiel.

Saturday 18: Items deposited from 9am to 12pm and from 2pm to 5pm.

Monday 20: return of unsold items from 1.30 pm to 3 pm

Organizado por la Association des Familles du Canton de St-Mihiel.

Sábado 18: venta de artículos de 9.00 a 12.00 h. y de 14.00 a 17.00 h.

Lunes 20: devolución de los artículos no vendidos de 13.30 a 15.00 h

Organisiert von der Association des Familles du Canton de St-Mihiel.

Samstag, 18.: Abgabe der Artikel von 9 bis 12 Uhr und von 14 bis 17 Uhr.

Montag, 20.: Rücknahme der unverkauften Artikel von 13.30 bis 15 Uhr

Mise à jour le 2023-11-03 par OT COEUR DE LORRAINE