Rénovez votre logement

Samedi 14 octobre, 09h30
Hôtel de ville

La rénovation énergétique au cœur de votre quartier !

Suite à la réussite de la réunion d'information proposées par Toulouse métropole Rénov, le 5 octobre dernier, des rendez-vous personnalisés vous sont proposés ce samedi 14 octobre de 9h30 à 12h30.

Venez parler de votre projet de rénovation et recevez gratuitement les conseils de pros.

Des experts de Toulouse Métropole Rénov viendront étudier avec vous tous les apports de la rénovation énergétique de votre habitation : confort dans votre logement en hiver comme en été, réduction de votre consommation d'énergie et de vos factures, valorisation de votre patrimoine pour une future vente ou location, adaptation de votre bâtiment aux nouveaux standards de l'habitat, contribution à la protection de l'environnement.

Attention : entrée par la rue de l'Eglise

Hôtel de ville
33 ter route d'albi
31240 saint-jean

Catégorie d'Évènement: Saint-Jean

Lieu
Hôtel de ville
Adresse
33 ter route d'albi 31240 saint-jean
Ville
saint-jean

