Formation continue des assistantes maternelles Hôtel de ville, 5 avril 2023, saint-jean. Formation continue des assistantes maternelles Mercredi 5 avril, 19h00 Hôtel de ville Dans le cadre de la Stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté, le Relais Petite Enfance organise une formation continue à destination des assistantes maternelles de Saint-Jean. « Accompagner l’enfant dans son développement et sa vie affective/ Besoins et sécurité affective », intervenant EJE Nathalie Letourneux. Hôtel de ville 33 ter route d’albi 31240 saint-jean saint-jean Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-05T19:00:00+02:00 – 2023-04-05T22:00:00+02:00

