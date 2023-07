Le Musée Ducastel-Vera à l’Hôtel de Ville Hôtel de ville Saint-Germain-en-Laye, 16 septembre 2023, Saint-Germain-en-Laye.

Le Musée Ducastel-Vera à l’Hôtel de Ville Samedi 16 septembre, 10h30, 14h00 Hôtel de ville Entrée libre

Depuis plus de deux ans, le hall de l’Hôtel de Ville accueille les œuvres du Musée Ducastel-Vera et notamment l’Œuvre du mois, consacrée la saison dernière aux artistes femmes. À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le musée renouvèle l’accrochage du hall et inaugure le nouveau cycle des Œuvres du mois entièrement dédié aux artistes saint-germanois. Le temps d’une journée, le tableau emblématique du musée, L’Escamoteur de l’entourage de Jérôme Bosch, non visible en dehors des expositions temporaires, est également présenté au public.

Visite libre avec un médiateur

Hôtel de ville 16 rue de Pontoise 78100 Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye 78100 Yvelines Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:30:00+02:00 – 2023-09-16T12:30:00+02:00

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

Entourage de Jérôme Bosch. L’Escamoteur. Vers 1515-1520. Saint-Germain-en-Laye, musée Ducastel-Vera, inv. 872.1.87. Cl. L. Sully-Jaulmes