La restauration de la commode rocaille – Musée Ducastel-Vera Samedi 16 septembre, 10h30, 14h30 Hôtel de ville Entrée libre

Deux commodes rocaille du XVIIIe siècle installées dans le hall de l’Hôtel de Ville viennent de bénéficier d’une restauration fondamentale menée par l’Atelier Kopal de Nelly Koenig et l’Ébénisterie Michel Jamet de Tristan Desforges, Meilleur Ouvrier de France. L’apprentie de Tristan Desforges, Héloïse Bonafous, a concouru avec la commode de Saint-Germain-en-Laye pour le titre de Meilleur apprenti de France 2023. Venez rencontrer les artisans afin de découvrir leur métier et leur passion. Démonstrations, explications et ateliers jeunes sont au programme.

Hôtel de ville 16 rue de Pontoise 78100 Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye 78100 Yvelines Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:30:00+02:00 – 2023-09-16T12:30:00+02:00

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

François Fleury. Commode rocaille. XVIIIe siècle. Saint-Germain-en-Laye, musée Ducastel-Vera. Cl. DR.