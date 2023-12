Le Petit Noël des Grésouillais Hôtel de Ville Saint-Étienne-du-Grès, 3 décembre 2023, Saint-Étienne-du-Grès.

Saint-Étienne-du-Grès,Bouches-du-Rhône

Pour 2023, ce ne sont pas moins de 50 chalets qui s’installeront en centre-ville pour accueillir artisans, créateurs, producteurs et associations. Ils seront tout pour proposer aux visiteurs leurs produits, et ainsi passer un bon Noël….

2023-12-16 10:00:00 fin : 2023-12-16 19:00:00. .

Hôtel de Ville Mairie de Saint Etienne du Grès

Saint-Étienne-du-Grès 13103 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



In 2023, no fewer than 50 chalets will be set up on Place de la Mourgue and Avenue de la République (reserved for pedestrians) to welcome craftspeople, designers, producers and associations. They’ll be all there to offer visitors their products, and make sure they have a great Christmas.

En 2023, nada menos que 50 chalés se instalarán en el centro de la ciudad para acoger a artesanos, diseñadores, productores y asociaciones. Ofrecerán a los visitantes sus productos para que disfruten de una gran Navidad…

Für 2023 werden nicht weniger als 50 Chalets auf dem Place de la Mourgue und der Avenue de la République (die den Fußgängern vorbehalten sind) aufgestellt, um Handwerker, Designer, Produzenten und Vereine zu beherbergen. Sie werden alles tun, um den Besuchern ihre Produkte anzubieten und so eine schöne Weihnachtszeit zu verbringen.

