L’Avant Noël des Commerçants Hôtel de Ville Saint-Étienne-du-Grès, 1 décembre 2023, Saint-Étienne-du-Grès.

Saint-Étienne-du-Grès,Bouches-du-Rhône

Les fêtes de fin d’année se profilent à Saint-Étienne du Grès avec de nombreuses animations dans la commune avec l’Avant Noël des commerçants le vendredi 8 décembre..

2023-12-08 18:00:00 fin : 2023-12-08 . .

Hôtel de Ville Mairie de Saint-Étienne-du-Grès

Saint-Étienne-du-Grès 13103 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The end of year festivities are coming up in Saint-Étienne du Grès with many events in the town with the shopkeepers’ Christmas preview on Friday 8 December.

Las fiestas de fin de año están a la vuelta de la esquina en Saint-Étienne du Grès, con numerosos actos en la ciudad, entre ellos el Avant Noël de los comerciantes, el viernes 8 de diciembre.

Die Weihnachtszeit wirft in Saint-Étienne du Grès ihre Schatten voraus. In der Gemeinde finden zahlreiche Veranstaltungen statt, darunter die Vorweihnachtsfeier der Geschäftsleute am Freitag, den 8. Dezember.

