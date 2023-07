Apprenez en davantage sur les pratiques sportives locales grâce à une sélection de documents d’archives Hôtel de Ville Saint-Dizier, 16 septembre 2023, Saint-Dizier.

Dans la Salle du Conseil Municipal se tiendra l’exposition « Saint-Dizier, ville sportive ! » présentant des documents originaux d’archives du XIXème siècle aux années 70 et mettant en lumière la pratique du sport à Saint-Dizier. Au programme, 3 thématiques seront développées : le courant hygiéniste et le développement du sport, le sport dans tous ses états et « affiche ton sport ».

Des sportifs emblématiques des Jeux Olympiques aux vidéos d’exploits sportifs réalisés à Saint-Dizier, les divers supports vous feront voyager dans le temps.

Ce n’est pas tout ! Un espace mini-jeux « Fais ton Petit Sport » sera mis en place pour les petits comme les grands : mini basket, mini billard, mini foot...

Hôtel de Ville Place Aristide Briand, 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est 03 25 07 31 50 https://www.saint-dizier.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 03 25 07 31 21 »}, {« type »: « email », « value »: « archives@mairie-saintdizier.fr »}] L’incendie de 1775 qui ravagea les deux-tiers des habitations incita à l’édification de la nouvelle mairie sur un espace dégagé. Louis-Bernard Guyton, l’architecte ingénieur des ponts et chaussées, imposera de fonder l’édifice sur pilotis. Une autre particularité réside dans la partie arrière qui offre un plan trapézoïdal : l’architecte s’est en fait servi de l’assise d’un épais mur-biais en place, régulant l’eau du fossé de défense. La construction de l’hôtel de ville, disposant d’une toiture en zinc, s’achèvera en 1827.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

Aurore Darnet, Responsable, Archives municipales et communautaires de Saint-Dizier