Faites don de vos archives privées relatives aux entreprises locales Hôtel de Ville Saint-Dizier, 16 septembre 2023, Saint-Dizier.

De la Cima à Yto : faites don de vos archives privées. Rendez-vous à la Salle des Mariages de l’Hôtel de Ville !

La Ville de Saint-Dizier et les Amis du Musée organisent deux journées de collecte de documents privés relatifs à ces entreprises bragardes emblématiques du groupe McCormick. Votre apport viendra compléter le fond actuel conservé aux Archives Municipales pour mieux documenter l’histoire de la ville et ses habitants.

Vous possédez des archives (papiers, affiches, tracts, journaux…), des photographies, des vêtements, des objets… pourquoi ne pas en faire don à la ville de Saint-Dizier ? Ils seront conservés et valorisés lors d’expositions et d’animations, afin que tous puissent découvrir l’histoire de ces entreprises qui ont marqué l’histoire locale.

Venez prêter, faire numériser ou donner vos documents personnels pour les sauver de l’oubli.

Une exposition de plusieurs documents et objets sera proposée à cette occasion.

Hôtel de Ville Place Aristide Briand, 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est

L'incendie de 1775 qui ravagea les deux-tiers des habitations incita à l'édification de la nouvelle mairie sur un espace dégagé. Louis-Bernard Guyton, l'architecte ingénieur des ponts et chaussées, imposera de fonder l'édifice sur pilotis. Une autre particularité réside dans la partie arrière qui offre un plan trapézoïdal : l'architecte s'est en fait servi de l'assise d'un épais mur-biais en place, régulant l'eau du fossé de défense. La construction de l'hôtel de ville, disposant d'une toiture en zinc, s'achèvera en 1827.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Aurore DARNET, Responsable, Archives municipales et communautaires de Saint-Dizier