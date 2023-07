Visites guidées du centre-bourg Hôtel de Ville Saint-Didier-en-Velay, 13 juillet 2023, Saint-Didier-en-Velay.

Saint-Didier-en-Velay,Haute-Loire

Laissez vous guidée par Danielle au fil d’une promenade historique dans notre cité médiévale..

2023-07-13 fin : 2023-07-13 . .

Hôtel de Ville Le bourg

Saint-Didier-en-Velay 43140 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Let Danielle guide you on a historical walk through our medieval city.

Deje que Danielle le guíe en un paseo histórico por nuestra ciudad medieval.

Lassen Sie sich von Danielle auf einem historischen Spaziergang durch unsere mittelalterliche Stadt führen.

Mise à jour le 2023-07-12 par Office de Tourisme Loire Semène