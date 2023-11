Les artistes à l’oeuvre dans Rouen Hôtel de Ville Rouen, 2 décembre 2023, Rouen.

Rouen,Seine-Maritime

Venez à la découverte des œuvres qui font leur apparition dans le paysage rouennais. Des échos à son patrimoine, tant architectural qu’écologique…

Attachées au développement de l’art « partout, pour tous et par tous », la Ville et la Métropole sont engagées dans le déploiement de projets artistiques, pérennes ou éphémères, dans l’espace public.

Que ce soit à travers des festivals comme Rouen Impressionnée, Automne Curieux ou encore des projets urbanistiques Cœur de Métropole, la ville propose un panel d’œuvres – du street art à la sculpture monumentale en passant par du land art.

Parcous et oeuvres de la visite :

– Hôtel de ville de Rouen, rampe de Zarka

– Photos de Matins sauvages

– Théâtre de l’etincelle, Aude Bourgine

– Place du docteur Cerné, Lksir

– Square verdrel, Olivia Paroldi

– Rue Jeanne d’Arc, Inkoj

– Palais de justice, Jan Vormann.

2023-12-02 15:00:00 fin : 2023-12-02 17:00:00. .

Hôtel de Ville Place du Général De Gaulle

Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie



Come and discover the works that are making their appearance in Rouen’s landscape. Echoing the city’s architectural and ecological heritage…

Committed to the development of art « everywhere, for everyone and by everyone », the City and the Metropolis are committed to the deployment of artistic projects, both perennial and ephemeral, in public spaces.

Whether through festivals such as Rouen Impressionnée, Automne Curieux or C?ur de Métropole urban planning projects, the city offers a wide range of works – from street art to monumental sculpture and land art.

Parcous et oeuvres de la visite :

– Rouen town hall, Zarka ramp

– Photos of Matins sauvages

– Théâtre de l’etincelle, Aude Bourgine

– Place du docteur Cerné, Lksir

– Square verdrel, Olivia Paroldi

– Rue Jeanne d’Arc, Inkoj

– Palais de justice, Jan Vormann

Venga a descubrir las obras que hacen su aparición en el paisaje de Ruán. Haciéndose eco del patrimonio arquitectónico y ecológico de la ciudad…

Comprometidos con el desarrollo del arte « en todas partes, para todos y por todos », la Ciudad y Metrópolis participan en el despliegue de proyectos artísticos, tanto permanentes como efímeros, en el espacio público.

Ya sea a través de festivales como Rouen Impressionnée, Automne Curieux o los proyectos urbanísticos de la Cœur de Métropole, la ciudad ofrece un abanico de obras que van desde el street art hasta la escultura monumental y el land art.

Lugares y obras que visitar :

– Ayuntamiento de Rouen, rampa Zarka

– Fotos de Matins sauvages

– Théâtre de l’etincelle, Aude Bourgine

– Plaza del doctor Cerné, Lksir

– Plaza verdrel, Olivia Paroldi

– Calle Juana de Arco, Inkoj

– Palacio de Justicia, Jan Vormann

Entdecken Sie die Werke, die in der Landschaft von Rouen auftauchen. Echos auf sein Erbe, sowohl architektonisch als auch ökologisch…

Die Stadt und die Metropolregion setzen sich für die Entwicklung der Kunst « überall, für alle und von allen » ein und engagieren sich für die Umsetzung von dauerhaften oder kurzlebigen Kunstprojekten im öffentlichen Raum.

Im Rahmen von Festivals wie Rouen Impressionnée, Automne Curieux oder den städtebaulichen Projekten C?ur de Métropole bietet die Stadt eine breite Palette an Kunstwerken an, von Street Art über Land Art bis hin zu monumentalen Skulpturen.

Parcous und Werke auf der Tour:

– Rathaus von Rouen, Rampe von Zarka

– Fotos von Matins sauvages (Wilde Morgen)

– Théâtre de l’etincelle, Aude Bourgine

– Platz des Arztes Cerné, Lksir

– Square verdrel, Olivia Paroldi

– Straße Jeanne d’Arc, Inkoj

– Justizpalast, Jan Vormann

