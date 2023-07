Les Entretiens Alzheimer Rouen – 3ème édition Hôtel de Ville Rouen, 3 octobre 2023, Rouen.

La conférence Les Entretiens Alzheimer, gratuite et ouverte au grand public, est une occasion unique de rencontrer les experts de la maladie qui feront le point sur les avancées de la recherche et les méthodes d’accompagnement thérapeutiques non-médicamenteuses qui existent aujourd’hui en faveur des personnes atteintes de la maladie et de leurs aidants. Elle a lieu de 14h à 17h à l’Hôtel de Ville de Rouen.

La journée débute par la formation « À la rencontre de l’Alzheimer » de 9h à 12h, destinée au personnel de santé, qui aborde la problématique de l’accompagnement de patients ou de résidents en maisons de retraite atteints de la maladie d’Alzheimer ou des maladies apparentées.

Cette formation, délivrée par des professionnels du secteur, permet ainsi de délivrer un socle de connaissances sur les pathologies neurodégénératives ainsi que sur les savoirs essentiels à un accompagnement de qualité.

L’inscription est gratuite mais obligatoire :

→ Formation (professionnel de santé) : https://alzheimer-formation.org/index.php/rouen/

→ Conférence (grand public) : https://entretiensalzheimer.org/index.php/rouen/

2023-10-03T14:00:00+02:00 – 2023-10-03T17:00:00+02:00

