Roubaix Visite guidée de l’hôtel de ville Hôtel de ville Roubaix Roubaix, 16 septembre 2023, Roubaix. Visite guidée de l’hôtel de ville Samedi 16 septembre, 13h30, 15h30 Hôtel de ville Roubaix Réservation à l’Office de Tourisme de Roubaix Lieu emblématique du 20e siècle, l’hôtel de ville illustre la puissance de Roubaix à l’apogée de l’ère industrielle. Inauguré en 1911, le bâtiment s’impose par son architecture et ses dimensions impressionnantes. Laissez-vous guider à la découverte de son histoire, de ses personnages illustres et de ses salles emblématiques. Hôtel de ville Roubaix 17 Grand Place 59100 Roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 20 65 31 90 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T13:30:00+02:00 – 2023-09-16T15:00:00+02:00

