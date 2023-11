Permanence du Maire et des élus – 18 Novembre 2023 Hôtel de Ville Roubaix Catégories d’Évènement: Nord

Roubaix Permanence du Maire et des élus – 18 Novembre 2023 Hôtel de Ville Roubaix, 18 novembre 2023, Roubaix. Permanence du Maire et des élus – 18 Novembre 2023 Samedi 18 novembre, 09h00 Hôtel de Ville La prochaine permanence du maire, Guillaume Delbar, se tiendra le samedi 18 novembre 2023 de 9h à 12h. C’est une occasion unique de discuter de vos préoccupations et de vos idées avec notre équipe municipale. Si vous souhaitez contacter le maire ou l’un(e) de ses adjoint(e)s pour un rendez-vous sur place, à l’hôtel de ville ou à distance, n’hésitez pas à nous envoyer un e-mail à l’adresse permanence@ville-roubaix.fr ou à nous appeler au 03 20 66 46 00. Seront mobilisées au côté de Guillaume Delbar pour cette permanence :

-M. Pierre François Lazzaro, adjoint au maire, chargé des quartiers Nord.

-Mme Cressent, Adjointe au Maire de Roubaix, chargée des quartiers Est.

-Mme Camille Deruielle, Conseillère déléguée. Nous sommes à votre disposition pour répondre à vos questions et écouter vos suggestions. Votre participation est essentielle pour construire ensemble l’avenir de notre ville. Hôtel de Ville 17 Grand Place 59100 Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France https://www.facebook.com/mairie.roubaix;https://twitter.com/roubaix;https://pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=3dc24659-9c59-42a9-acf2-19d294820016 [{« type »: « email », « value »: « permanence@ville-roubaix.fr »}] [{« link »: « mailto:permanence@ville-roubaix.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

