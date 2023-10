Budget participatif : à vous de voter ! Hôtel de Ville Roubaix, 3 octobre 2023, Roubaix.

La campagne de vote du budget participatif bat son plein : à vous de voter ! Sélectionnez vos trois projets préférés pour Roubaix jusqu’au 8 novembre.

Prenez quelques minutes pour découvrir les projets proposés par des habitants et acteurs du territoire pour leur ville. Les thématiques abordées ? Jouer et bouger, Art et culture, Confort et embellissement, Nature… La Ville de Roubaix réalisera les projets ayant reçu le plus de voix dans la limite de l’enveloppe attribuée de 250 000 €, avec a minima un projet par secteur de la ville.

Comment voter ? 2 options

En ligne, sur le site du budget participatif : https://bproubaix.consultvox.co/

En papier, en Mairies de quartier ou à la Médiathèque

Qui peut voter ?

Habitants, travailleurs et étudiants de Roubaix de 9 ans et plus.

Hôtel de Ville 17 Grand Place 59100 Roubaix

budgetparticipatif@ville-roubaix.fr
0359573281

https://bproubaix.consultvox.co/

Budget participatif de Roubaix 2023 – Anaïs Marquette