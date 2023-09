Cet évènement est passé VITALSPORT 2023 Hôtel de Ville Roubaix Catégories d’Évènement: Nord

Roubaix VITALSPORT 2023 Hôtel de Ville Roubaix, 2 septembre 2023, Roubaix. VITALSPORT 2023 Samedi 2 septembre, 09h00 Hôtel de Ville Entrée libre de 9h à 19h Le Vitalsport a lieu le 2 septembre 2023 de 9h à 19h sur le parvis de la mairie de Roubaix.

Cet événement a pour but de venir pour initier à une dizaine de sport sous forme de pratique avec des clubs ou associations de la ville de Roubaix. Le vitalsport est un événement totalement gratuit ouvert à tous ! Hôtel de Ville 17 Grand Place 59100 Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France https://www.facebook.com/mairie.roubaix;https://twitter.com/roubaix;https://pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=3dc24659-9c59-42a9-acf2-19d294820016 [{« type »: « link », « value »: « https://www.decathlon.fr/landing/vitalsport-decathlon/_/R-a-vitalsport »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-02T09:00:00+02:00 – 2023-09-02T19:00:00+02:00

2023-09-02T09:00:00+02:00 – 2023-09-02T19:00:00+02:00 Vitalsport Détails Catégories d’Évènement: Nord, Roubaix Autres Lieu Hôtel de Ville Adresse 17 Grand Place 59100 Roubaix Ville Roubaix Departement Nord Age min 3 Age max 99 Lieu Ville Hôtel de Ville Roubaix latitude longitude 50.691008;3.174015

Hôtel de Ville Roubaix Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/roubaix/