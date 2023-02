Permanence du Maire et des élus – Mai 2023 Hôtel de Ville Roubaix Catégories d’Évènement: Nord

Roubaix

Permanence du Maire et des élus – Mai 2023 Hôtel de Ville, 6 mai 2023, Roubaix. Permanence du Maire et des élus – Mai 2023 Samedi 6 mai, 09h00 Hôtel de Ville

Sur rdv

Comme chaque mois, le Maire reçoit les Roubaisiens sans rendez-vous avec des élus de la majorité. Hôtel de Ville 17 Grand Place 59100 Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France [{“link”: “mailto:permanence@ville-roubaix.fr”}]

https://www.facebook.com/mairie.roubaix;https://twitter.com/roubaix;https://pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=3dc24659-9c59-42a9-acf2-19d294820016 Guillaume Delbar, Maire de Roubaix, tient des permanences mensuelles dans lesquelles il sera présent pour répondre aux questions des Roubaisiens, accompagné de quelques élus de la majorité.Les Roubaisiens souhaitant contacter le maire ou l’un(e) de ses adjoint(e)s, pour un rendez-vous sur place, à l’hôtel de ville ou à distance, doivent adresser leur demande par mail à l’adresse suivante : permanence@ville-roubaix.fr ou par téléphone au 03 20 66 46 00.

Uniquement sur rdv

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-06T09:00:00+02:00

2023-05-06T12:00:00+02:00 Ville de Roubaix

Détails Catégories d’Évènement: Nord, Roubaix Autres Lieu Hôtel de Ville Adresse 17 Grand Place 59100 Roubaix Ville Roubaix lieuville Hôtel de Ville Roubaix Departement Nord

Hôtel de Ville Roubaix Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/roubaix/

Permanence du Maire et des élus – Mai 2023 Hôtel de Ville 2023-05-06 was last modified: by Permanence du Maire et des élus – Mai 2023 Hôtel de Ville Hôtel de Ville 6 mai 2023 Hôtel de Ville Roubaix roubaix

Roubaix Nord