Conseil municipal Hôtel de Ville, 6 octobre 2022, Roubaix. Conseil municipal 6 octobre et 15 décembre Hôtel de Ville

Entrée libre et séance diffusée en direct

Conseil municipal Hôtel de Ville 17 Grand Place 59100 Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France

https://www.facebook.com/mairie.roubaix;https://twitter.com/roubaix;https://pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=3dc24659-9c59-42a9-acf2-19d294820016 Le conseil municipal règle les affaires de la commune. Il est composé de tous les conseillers élus. On appelle le conseil municipal l’organe délibérant. Toutes les décisions du conseil s’appellent des délibérations. Découvrez l’ordre du jour du prochain conseil municipal (5 jours francs avant la séance) Retrouvez ici l’ensemble des délibérations votées à chaque conseil municipal. Vous pouvez suivre les échanges en direct sur la chaine Youtube Prenons la vie côté Roubaix et Rbx on TV.

2022-10-06T18:30:00+02:00

2022-12-15T21:00:00+01:00 Ville de Roubaix – Anaïs Gadeau

