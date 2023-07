Visite guidée de l’hôtel de ville de Roanne Hôtel de Ville Roanne Catégories d’Évènement: Loire

Roanne Visite guidée de l’hôtel de ville de Roanne Hôtel de Ville Roanne, 17 septembre 2023, Roanne. Visite guidée de l’hôtel de ville de Roanne Dimanche 17 septembre, 10h30, 14h30 Hôtel de Ville Accès libre (25 personnes maximum) Lors de ces visites guidées : venez apprécier son architecture, en particulier la salle Joanny Augé avec une frise décorative due à Pierre Etaix, représentant les métiers et artisanats roannais. Vous pourrez également visiter la salle du Conseil, la salle des Mariages ainsi que le bureau de M. le Maire. Hôtel de Ville Place de l’Hôtel de Ville Roanne Roanne 42300 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04 77 23 20 10 http://www.mairie-roanne.fr Exposition sur la 1ère guerre mondiale dans le hall de l’Hôtel de Ville. Ce projet relate la vie à Roanne au commencement de la Grande Guerre au travers le recueil de témoignages. Exposition réalisée par le service archives municipales de la Ville. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T10:30:00+02:00 – 2023-09-17T11:30:00+02:00

2023-09-17T14:30:00+02:00 – 2023-09-17T15:30:00+02:00 ©Yannick-Vernay- Détails Catégories d’Évènement: Loire, Roanne Autres Lieu Hôtel de Ville Adresse Place de l'Hôtel de Ville Roanne Ville Roanne Departement Loire Lieu Ville Hôtel de Ville Roanne

Hôtel de Ville Roanne Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/roanne/