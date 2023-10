Spectacle du 31 décembre Hôtel de ville Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes Spectacle du 31 décembre Hôtel de ville Rennes, 31 décembre 2023, Rennes. Spectacle du 31 décembre Dimanche 31 décembre, 23h30 Hôtel de ville 5, 4, 3, 2, 1…Rendez-vous à 23h30 pour un spectacle projeté sur l’Hôtel de Ville, animé en live par un DJ pour décompter ensemble les dernières secondes avant la nouvelle année ! Hôtel de ville Place de la mairie, rennes Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

