Projections sur l’Hôtel de Ville Hôtel de ville Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes Projections sur l’Hôtel de Ville Hôtel de ville Rennes, 22 décembre 2023, Rennes. Projections sur l’Hôtel de Ville 22 décembre 2023 – 7 janvier 2024 Hôtel de ville Autour du thème « La liste de mes envies », nous vous invitons à un voyage visuel et musical féérique projeté sur les murs de l’Hôtel de ville. Ambiance festive garantie !

Du 22 décembre au 7 janvier

Toutes les 20 minutes entre 18h et 21h30 (durée 12 minutes) Hôtel de ville Place de la mairie, rennes Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-22T18:00:00+01:00 – 2023-12-22T21:30:00+01:00

2023-12-22T18:00:00+01:00 – 2023-12-22T21:30:00+01:00

2024-01-07T18:00:00+01:00 – 2024-01-07T21:30:00+01:00

Hôtel de ville Rennes