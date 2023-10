Les Arts du feu Hôtel de ville Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes Les Arts du feu Hôtel de ville Rennes, 7 décembre 2023, Rennes. Les Arts du feu 7 – 10 décembre Hôtel de ville Entrée libre Cette année, focus sur la céramique avec des démonstrations et des ateliers d’initiation participatifs : souflage du verre dans des pièces en terre façonnées par le public, montage d’une jarre à la corde, initiation de tournage par une école de céramique… Et, expositions, restauration, espace galerie… Hôtel de ville Place de la mairie, rennes Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-07T14:00:00+01:00 – 2023-12-07T19:30:00+01:00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

