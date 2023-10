Visite guidées « La lumière crée l’ambiance » Hôtel de ville Rennes, 6 décembre 2023, Rennes.

Visite guidées « La lumière crée l’ambiance » 6 décembre 2023 – 3 janvier 2024 Hôtel de ville Gratuit – sur inscription

Au rythme des édifices, des commerces illuminés, et des décors de Noël, découvrez l’importance de la lumière dans l’environnement des citadins, sa symbolique, et laissez-vous surprendre par son patrimoine au visage remodelé par l’ombre et la clarté. Sur inscription.

Hôtel de ville Place de la mairie, rennes Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne

2023-12-06T18:00:00+01:00 – 2023-12-06T19:30:00+01:00

2024-01-03T18:00:00+01:00 – 2024-01-03T19:30:00+01:00

Julien Mignot – Rennes Métropole