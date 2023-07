L’hôtel de ville Hôtel de ville Rambouillet Catégories d’Évènement: Rambouillet

Yvelines L’hôtel de ville Hôtel de ville Rambouillet, 16 septembre 2023, Rambouillet. L’hôtel de ville 16 et 17 septembre Hôtel de ville Entrée libre L’hôtel de ville de Rambouillet est un ancien bailliage royal – palais de justice – construit à la demande de Louis XVI. Véritable patrimoine vivant de la ville de Rambouillet, venez admirer librement son escalier d’honneur et sa très belle salle du Conseil ornée de portraits des XVIIᵉ, XVIIIᵉ et XIXᵉ siècles ainsi que d’une grande carte des chasses commandée par Louis XV. Une guide-conférencière sera présente pour vous raconter l’histoire de ces œuvres, ainsi que les récentes restaurations. Hôtel de ville Place de la Libération 78120 Rambouillet Rambouillet 78120 Yvelines Île-de-France 01 34 83 21 21 http://www.rambouillet.fr L’Hôtel de Ville de Rambouillet est l’ancien bailliage royal construit à la demande de Louis XVI entre 1785 et 1787. Il était relié à des prisons qui seront détruites par la suite. Sur la façade principale, la fonction première du bâtiment est rappelée par un bas-relief figurant Thémis, allégorie antique de la justice. Le rez-de-chaussée, l’entresol et les greniers étaient loués à la Ville pour servir de resserres à grains. La Municipalité occupe les lieux dès l’époque révolutionnaire, mais c’est seulement en 1809 que l’empereur Napoléon Ier fait don de l’édifice aux rambolitains. Gare SNCF Rambouillet (35 min depuis Paris-Montparnasse). Parking à 100 m. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

