Journée de la déportation Hôtel de ville, 30 avril 2023, Raismes. Journée de la déportation Dimanche 30 avril, 10h45 Hôtel de ville un cortège formé par les différentes associations de Raismes et le conseil Municipal se réunira sur la grand’place à 10h45 et se rendra aux monuments aux morts parc du chateau Thibault. Hôtel de ville Grand place , 59590 Raismes Raismes Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

