Visites guidées de l'hôtel de Ville 16 et 17 septembre Hôtel de Ville Rendez-vous dans la cour de l'hôtel de Ville, départs toutes les demi-heures / Visites guidées réalisées par les élus du conseil municipal. Les élus vous donnent rendez-vous à l'hôtel de Ville !

A l’occasion des journées européennes du patrimoine, le bureau de la maire, la salle des commissions, la salle des mariages et la salle du conseil municipal ornée de la grande peinture murale de Pierre Cadre, vous seront exceptionnellement ouverts.

Une façon originale de rencontrer les élus et de (re)découvrir leur lieu de travail ainsi que l’histoire de ce monument. Hôtel de Ville 8, rue François Mitterand, 56300, Pontivy Pontivy 56300 Morbihan Bretagne 02 97 25 00 33 http://www.pontivy.fr/patrimoine L’hôtel de Ville fait partie du grand projet d’urbanisme de Napoléon Bonaparte pour la ville de Pontivy au début du XIXe siècle.

Ce bâtiment, construit à partir de 1807, a su préserver sa fonction originelle tout en s’adaptant à l’évolution du fonctionnement des services municipaux. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

