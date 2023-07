Visites guidées des archives et de l’hôtel de ville de Pierrefitte sur Seine Hôtel de ville Pierrefitte-sur-Seine, 16 septembre 2023, Pierrefitte-sur-Seine.

Visites guidées des archives et de l’hôtel de ville de Pierrefitte sur Seine Samedi 16 septembre, 14h00, 16h00 Hôtel de ville Gratuit, sur inscription, limité à 20 places

A l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le service des archives de Pierrefitte sur Seine vous ouvre exceptionnellement ses portes !

Une visite des archives et de la mairie vous est donc proposée le samedi 16 septembre. Au cours de cette déambulation nous parcourrons l’hôtel de ville pour découvrir à la fois son histoire du XIXème siècle à nos jours, ses archives les plus anciennes et les plus insolites, mais également ses lieux inexplorés de son sous sol au toit terrasse à la vue imprenable…

Venez nombreux profiter de cet visite pour voir un des lieux les plus emblématiques de Pierrefitte sous un tout nouveau jour !

Informations pratiques :

Deux créneaux de visite vous sont proposés à 14h00 et 16h00 .

vous sont proposés à . Visite gratuite sur inscription via exploreparis.fr ou par mail ou téléphone : archives-doc@pierrefitte93.fr / 01 72 09 33 11

Rendez-vous à 14h00 ou 16h00 sur le parvis de l’hôtel de ville

Hôtel de ville 2 place de la Libération Pierrefitte-sur-Seine Pierrefitte-sur-Seine 93380 Seine-Saint-Denis Île-de-France 01 72 09 33 11 [{« type »: « phone », « value »: « 01 72 09 33 11 »}, {« type »: « email », « value »: « archives-doc@pierrefitte93.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://exploreparis.com/fr/ »}] [{« link »: « https://exploreparis.com/fr/ »}, {« link »: « mailto:archives-doc@pierrefitte93.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T15:30:00+02:00

2023-09-16T16:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00

Archives municipales, 4 Fi98