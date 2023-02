Grandes rencontres Parisiennes, Parisiens, contribuons ensemble à l’ambition climatique de la Ville de Paris ! Hôtel de Ville, 10 février 2023, Paris.

Grandes rencontres Parisiennes, Parisiens, contribuons ensemble à l’ambition climatique de la Ville de Paris ! Vendredi 10 février, 17h30 Hôtel de Ville

Entrée libre, sur inscription

La Maire de Paris, Anne Hidalgo, et Dan Lert, adjoint à la Maire de Paris, vous invitent à participer aux Grandes Rencontres du Climat à l’Hôtel de Ville, le 10 février à 17h30. handicap visuel;handicap moteur vi;mi

Hôtel de Ville rue Lobau 75004 paris Quartier Saint-Merri Paris 75004 Paris Île-de-France M1 Hôtel de Ville

La Maire de Paris, Anne Hidalgo, et Dan Lert, adjoint à la Maire de Paris en charge de la transition écologique, du Plan Climat, de l’eau et de l’énergie, vous invitent à participer aux Grandes Rencontres « Le climat change, Paris agit. Décidons ensemble ! ».

La Ville de Paris a ouvert en septembre dernier la révision de son Plan Climat, en proposant aux Parisien·ne·s, enfants comme adultes, associations, entreprises et institutions partenaires d’apporter leurs contributions pour accélérer l’action pour le climat, la qualité de l’air, et de mieux préparer Paris aux effets à venir du changement climatique. L’objectif : faire « Plus vite, plus local, plus juste ». En trois mois, près de 150 événements ont été organisés localement et ont permis de faire ressortir les propositions citoyennes.

A l’occasion des Grandes Rencontres, découvrez ces propositions et décidons ensemble de la mobilisation de Paris pour le climat.

Les échanges se poursuivront lors d’un moment convivial autour d’un apéritif dinatoire.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-10T17:30:00+01:00

2023-02-10T20:45:00+01:00

Plan Climat de Paris